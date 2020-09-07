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Espreso.tvОбществоВ Киеве обнаружили более 240 инфицированных COVID-19 за сутки, два человека умерли

В Киеве обнаружили более 240 инфицированных COVID-19 за сутки, два человека умерли


фото: reuters
За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 244 больных коронавирусом

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

"Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 276. Заболели 138 женщин в возрасте от 19 до 81 года, 95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 7 девочек от 5 до 17 лет и 4 мальчика от 2 лет до 16. Заболели также 14 медиков ", - написал мэр.

Он добавил, что в больницы столицы попали 24 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 28 человек. Всего коронавирус победили 4759 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 50, Дарницком- 36, в Соломенском районе - 28 случаев.

В стационарах столичных медучреждений лечатся 909 больных коронавирусом. Из них 14 детей. 174 пациента - в тяжелом состоянии, 234 получают кислородную поддержку, 12 - под аппаратами ИВЛ. Еще 97 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

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