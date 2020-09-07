В Кривом Роге 113 горняков двух шахт протестуют под землей - требуют повышения зарплат и улучшения условий труда

7 сентября, 2020, 18:38

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

"84 горняка шахты "Батькивщина" (Криворожский железорудный комбинат) остались под землей в знак протеста, проявляя солидарные действия с протестующими шахты "Жовтневая". Требования общие: повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам 1,2, прекращение нарушений при аттестации", - сообщил Волынец.

Он добавил, что работники шахты "Батькивщина" принимали активное участие в митингах в поддержку подземных протестующих "Жовтневой".

Кроме того, 8 сентября, на внеочередную сессию, на две недели раньше, соберется городской совет Кривого Рога.

"Как сообщил активистам наземной акции протеста в поддержку горняков "Жовтневой" заместитель мэра города, местные депутаты намерены принять решение в поддержку бастующих горняков. Сейчас к протестующим в шахту "Жовтневая" поехали народный депутат Юрий Корявченков и председатель НПГУ КЖРК Анатолий Долгополов", - написал Волынец.

3 сентября в Кривом Роге 12 горняков ночной смены шахты "Жовтневая" не поднялись на поверхность и объявили акцию протеста. Позже к ним присоединились и шахтеры, которые отработали утреннюю смену. По состоянию на 7 сентября в этой шахте остаются 29 горняков. Они требуют, чтобы руководство повысило заработную плату, уволило менеджеров, которые, по их мнению, загоняют предприятие в кризис. Также шахтеры требуют возвращения льготного стажа.