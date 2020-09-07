В Грузии оппозиционное Единое национальное движение выдвинуло Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра

7 сентября, 2020, 12:58

Партия Единое национальное движение и объединение оппозиции Сила в единстве выдвинули кандидатуру Саакашвили на пост премьер-министра Грузии

Такое решение было принято на заседании политсовета, сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на лидера ЕНД Григола Вашадзе.

"Саакашвили находится в изгнании. Должно завершиться не только изгнание третьего президента Грузии. Должна быть искоренена раз и навсегда практика политического изгнания. Саакашвили должен вернуться в страну", - сказал он.

Вашадзе также анонсировал специальное заявление Саакашвили вечером 8 сентября.

По словам главы ЕНД, экс-президент Грузии объявит о своих планах по возвращению в страну.

Экс-президент Грузии и глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Украины Саакашвили анонсировал свое возвращение в грузинскую политику.

В Тбилиси ответили, что на родине его ждет уголовная ответственность за "злоупотребление властью" и "преследования политических оппонентов" в должности президента страны.

31 октября в Грузии должны состояться очередные парламентские выборы.

Напомним, 27 августа в сети появилось видеообращение Михеила Саакашвили на грузинском языке, где он заявил, что возвращается на Родину.

В Тбилиси ответили, что на родине его ждет уголовная ответственность за "злоупотребление властью" и "преследование политических оппонентов" в должности президента страны.

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