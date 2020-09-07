В Грузии оппозиционное Единое национальное движение выдвинуло Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра
Такое решение было принято на заседании политсовета, сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на лидера ЕНД Григола Вашадзе.
"Саакашвили находится в изгнании. Должно завершиться не только изгнание третьего президента Грузии. Должна быть искоренена раз и навсегда практика политического изгнания. Саакашвили должен вернуться в страну", - сказал он.
Вашадзе также анонсировал специальное заявление Саакашвили вечером 8 сентября.
По словам главы ЕНД, экс-президент Грузии объявит о своих планах по возвращению в страну.
Экс-президент Грузии и глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Украины Саакашвили анонсировал свое возвращение в грузинскую политику.
В Тбилиси ответили, что на родине его ждет уголовная ответственность за "злоупотребление властью" и "преследования политических оппонентов" в должности президента страны.
31 октября в Грузии должны состояться очередные парламентские выборы.
Напомним, 27 августа в сети появилось видеообращение Михеила Саакашвили на грузинском языке, где он заявил, что возвращается на Родину.
В Тбилиси ответили, что на родине его ждет уголовная ответственность за "злоупотребление властью" и "преследование политических оппонентов" в должности президента страны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
Читайте также
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину