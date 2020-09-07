В Черновцах взорвался микроавтобус. Полиция выясняет обстоятельства

7 сентября, 2020, 21:14

По предварительной информации, сработало неизвестное взрывное устройство, размещенное возле левого переднего колеса

Об этом информирует пресс-служба полиции Черновицкой области, - сообщает " Еспресо.Захид ".

О взрыве в микроавтобусе "Fiat Ducato" полицию сообщил 26-летний владелец транспортного средства. Мужчина рассказал, что сегодня, 7 сентября, во время движения по улице Боривецкой в Черновцах по неизвестным причинам в передней части автомобиля произошел взрыв. В результате взрыва частично повреждена передняя часть автомобиля.

На место происшествия сразу выехали соответствующие службы и руководство ГУНП в Черновицкой области. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства взрыва и проводят первоочередные следственные действия. Полицейские осматривают место происшествия, транспортное средство и общаются с возможными свидетелями и очевидцами.

По предварительной информации, в микроавтобусе сработало неизвестное взрывное устройство, размещенное возле левого переднего колеса.

Следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 15 (покушение на уголовное преступление) и части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.