В Черновцах взорвался микроавтобус. Полиция выясняет обстоятельства
Об этом информирует пресс-служба полиции Черновицкой области, - сообщает " Еспресо.Захид ".
О взрыве в микроавтобусе "Fiat Ducato" полицию сообщил 26-летний владелец транспортного средства. Мужчина рассказал, что сегодня, 7 сентября, во время движения по улице Боривецкой в Черновцах по неизвестным причинам в передней части автомобиля произошел взрыв. В результате взрыва частично повреждена передняя часть автомобиля.
На место происшествия сразу выехали соответствующие службы и руководство ГУНП в Черновицкой области. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства взрыва и проводят первоочередные следственные действия. Полицейские осматривают место происшествия, транспортное средство и общаются с возможными свидетелями и очевидцами.
По предварительной информации, в микроавтобусе сработало неизвестное взрывное устройство, размещенное возле левого переднего колеса.
Следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 15 (покушение на уголовное преступление) и части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
Читайте также
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица