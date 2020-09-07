В Беларуси танковый резерв и артбазы привели "к высшей степени боеготовности"

7 сентября, 2020, 17:28

Министерство обороны Республики Беларусь привело "к высшей степени боевой готовности" 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения

Об этом сообщает телеграмм-канал ведомства.

Отмечается, что решение было принято во время очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси.

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В Минобороны заявили, что проверка включает в себя "призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений".

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