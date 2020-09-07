Украина своих не оставляет, - Зеленский о годовщине великого обмена с РФ

7 сентября, 2020, 09:47

Об этом он рассказал на странице в Facebook .

"Год назад наши пленные моряки и политзаключенные вернулись домой. Мы боролись за них всей страной. Мы ждали их по всей стране. И мы плакали от счастья всей страной. Но, несмотря на слезы, тогда мы все почувствовали себя невероятно сильными. Потому только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Безо всяких "но". Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвратов и эвакуации. Так было, так есть и так будет всегда. потому что Украина своих не оставляет ! " - написал президент.