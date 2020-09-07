Украина своих не оставляет, - Зеленский о годовщине великого обмена с РФ
7 сентября, 2020, 09:47
Президент Владимир Зеленский напомнил, что 7 сентября 2019 года между Украиной и Россией состоялся обмен пленными
Об этом он рассказал на странице в Facebook .
"Год назад наши пленные моряки и политзаключенные вернулись домой. Мы боролись за них всей страной. Мы ждали их по всей стране. И мы плакали от счастья всей страной. Но, несмотря на слезы, тогда мы все почувствовали себя невероятно сильными. Потому только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Безо всяких "но". Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвратов и эвакуации. Так было, так есть и так будет всегда. потому что Украина своих не оставляет ! " - написал президент.
Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми между Киевом и Москвой по формуле "35 на 35" .
В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.
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