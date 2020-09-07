Украина откроет новое консульство в Румынии, - Кулеба
7 сентября, 2020, 21:00
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о решении открыть новое консульство Украины в Румынии - в городе Сигету-Мармацией, недалеко от границы с Украиной
Об этом он заявил во время рабочего визита в Бухарест, передает пресс-служба МИД.
"Я принял решение открыть консульство в городе Сигету-Мармацией. Я знаю, что это важно, ключевое место для украинцев в Румынии", - заявил Кулеба.
Он отметил, что новое консульство создаст доступ к качественным сервисам, а также станет инструментом лучшего взаимодействия с Румынией.
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