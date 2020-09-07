Убийство Хашогги: суд в Саудовской Аравии вынес окончательный приговор
Об этом сообщает Al Arabiya.
По данным прокуратуры королевства, 5 обвиняемых проведут в тюрьме 20 лет за причастность к убийству Хашогги, а еще три человека будут осуждены на сроки от 7 до 10 лет.
В прокуратуре добавили, что приговор является окончательным и подлежит исполнению.
Согласно местному законодательству, родственники убитого еще могут помиловать или простить самих преступников, и те не получают приговор в виде смертной казни. Однако суд еще может признать обвиняемых виновными в совершении преступления и назначить им срок наказания в виде лишения свободы.
Отмечается, что в прошлом году семья убитого Джамаля Хашоги простила убийц журналиста.
- Напомним, о пропаже 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября 2018 г. - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой. Турецкая полиция заявила , что в здании консульства журналиста убили.
- Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело . Из-за убийства саудовского журналиста Хашогги арестованы 18 подозреваемых .
- Издание Reuters со ссылкой на источники, близкие к саудовской разведке и королевскому двору, сообщило, что убить Хашогги приказал советник кронпринца Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Сауд аль-Кахтани. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашогги было заранее спланированным .
- ЦРУ назвало заказчиком убийства Хашогги кронпринца Мухаммеда бин Салмана.
- Специальная комиссия в ООН, расследующая убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, считает саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основным подозреваемым.
- В Саудовской Аравии суд приговорил пятерых причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги к смертной казни, еще три человека приговорены к тюремному заключению.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-