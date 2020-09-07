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Espreso.tvОбществоУбийство Хашогги: суд в Саудовской Аравии вынес окончательный приговор

Убийство Хашогги: суд в Саудовской Аравии вынес окончательный приговор


фото: reuters
Суд в Саудовской Аравии вынес приговор восьми обвиняемым по делу об убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогги, осудив их к заключению на сроки от 7 до 20 лет

Об этом сообщает Al Arabiya.

По данным прокуратуры королевства, 5 обвиняемых проведут в тюрьме 20 лет за причастность к убийству Хашогги, а еще три человека будут осуждены на сроки от 7 до 10 лет.

В прокуратуре добавили, что приговор является окончательным и подлежит исполнению.

Согласно местному законодательству, родственники убитого еще могут помиловать или простить самих преступников, и те не получают приговор в виде смертной казни. Однако суд еще может признать обвиняемых виновными в совершении преступления и назначить им срок наказания в виде лишения свободы.

Отмечается, что в прошлом году семья убитого Джамаля Хашоги простила убийц журналиста.

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