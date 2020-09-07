Террористы "ДНР" заявили об отложении обстрела украинских позиций до 9 сентября
Об этом говорится в сообщении представителя "народной милиции" Эдуарда Басурина, передает агентство террористов ДАН.
Речь идет об инженерных сооружениях возле Горловки (в 600 метрах от Шумов), которые, якобы, возведены в нарушение соглашения о всеобъемлющеме режиме прекращения огня.
Террористы заявили, что пока невозможно установить, направлены ли действия украинских военных на демонтаж позиций или "на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки".
Басурин также говорит, что "украинская сторона все еще имеет возможность самостоятельно устранить допущенные нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня до 22:00 8 сентября".
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- Напомним главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин утром в субботу, 5 сентября 2020 года, заявил, что принял решение "выдать приказ" об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины, которые якобы были созданы в районе поселка Шумы Торецкого района Донецкой области в нарушение договоренностей о полном прекращении огня.
- 5 сентября Украина инициировала созыв внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы из-за приказа главаря "ДНР" Дениса Пушилина об уничтожении позиций ВСУ вблизи оккупированной Горловки.
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Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что Украина готова дать адекватный отпор на угрозы главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина уничтожить позиции ВСУ в оккупированной Горловке.
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