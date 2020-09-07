Террористы "ДНР" заявили об отложении обстрела украинских позиций до 9 сентября

7 сентября, 2020, 18:05

Оккупанты отложили обстрелы украинских позиций, якобы обустроенные в нарушение перемирия, на 10:00 9 сентября

Об этом говорится в сообщении представителя "народной милиции" Эдуарда Басурина, передает агентство террористов ДАН.

Речь идет об инженерных сооружениях возле Горловки (в 600 метрах от Шумов), которые, якобы, возведены в нарушение соглашения о всеобъемлющеме режиме прекращения огня.

Террористы заявили, что пока невозможно установить, направлены ли действия украинских военных на демонтаж позиций или "на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки".

Басурин также говорит, что "украинская сторона все еще имеет возможность самостоятельно устранить допущенные нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня до 22:00 8 сентября".