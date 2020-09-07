Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях в ряде областей

7 сентября, 2020, 11:36

Утром 8 сентября дожди ожидаются лишь в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях, на севере

Об этом сообщила синоптик Эспрессо Наталья Диденко в Facebook.

"Во вторник за украинскую погоду поборются атмосферный фронт с запада Европы и антициклон атлантического происхождения Jurij. Атмосферный фронт пополивае дождями уже сегодня западную часть Украины. Ближайшей ночью фронт получит пинка от антициклона и пойдет в восточном направлении: так дожди еще побудут в Тернопольской, Хмельницкой областях , но уже затронут Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. А днем антициклон еще подпихнет фронт далее и поэтому дожди уже возможны только на Черниговщине, в Сумской, Полтавской и Харьковской областях", - написала синоптик.

Антициклон сохранится на большей части территории Украины еще неделю. Наталья Диденко отметила, что в ближайшую неделю в Украине будет сухо, кроме 8 сентября, и преимущественно солнечно.

Завтра за холодным атмосферным фронтом распространится соответственно более прохладный воздух. В западных, северных и большинстве центральных областей во вторник ожидается + 18 + 23 градуса. На Востоке и в южной части Украины будет теплая погода. + 25 + 29 градусов.

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром предполагается дождь.

Но днем антициклон Jurij вытолкнет фронт и в течение дня 8 сентября снова будет преобладать сухая воздушная маса.Температура воздуха во вторник снизится и составит в столице + 20 + 22 градуса, прихватите что-то с длинным рукавом. Затем в Киеве потеплеет, в пятницу снова похолодает, а выходные будет комфортно, + 23 + 25 градусов.

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