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Espreso.tvОбществоСпасатели ликвидировали два очага огня на Луганщине

Спасатели ликвидировали два очага огня на Луганщине


фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
В Луганской области ликвидировали два очага пожара

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 сентября в 19:10 пожар сухой травы, валежнике и лесного массива между с. Старый Айдар и с. Лобачево, который возник 4 сентября, ликвидирован", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:20 пожар сухой травы в Новоайдарском районе ликвидирован.

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