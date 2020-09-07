Спасатели ликвидировали два очага огня на Луганщине

7 сентября, 2020, 20:34

В Луганской области ликвидировали два очага пожара

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 сентября в 19:10 пожар сухой травы, валежнике и лесного массива между с. Старый Айдар и с. Лобачево, который возник 4 сентября, ликвидирован", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:20 пожар сухой травы в Новоайдарском районе ликвидирован.