Спасатели ликвидировали два очага огня на Луганщине
7 сентября, 2020, 20:34
В Луганской области ликвидировали два очага пожара
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"7 сентября в 19:10 пожар сухой травы, валежнике и лесного массива между с. Старый Айдар и с. Лобачево, который возник 4 сентября, ликвидирован", - говорится в сообщении.
По состоянию на 11:20 пожар сухой травы в Новоайдарском районе ликвидирован.
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