Смертельное ДТП возле Луцка: легковушка въехала в бус

7 сентября, 2020, 09:31

ДТП произошло вечером 6 сентября во селе Струмовка

В микроавтобусе было семь пассажиров, сообщил ИА "Конкурент" с места происшествия.

По информации издания, авария произошла около 21:10 при участии автобуса "Мерседес Вито" и легковой машины "Мерседес". "Мерседес" въехал в бус, в котором было семь пассажиров. Люди ехали с похорон. Женщина, которая сидела сзади, получила травмы, несовместимые с жизнью. Еще один умер по дороге в больницу. Водитель автобуса с поломанной рукой попал в больницу.

В "мерседесе", врезавшегося в бус, было двое детей, один из них - на переднем сиденье. Водителя легковушки забрали на освидетельствование. Тормозной путь, по словам очевидцев, составлял около 100 метров. Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.









Как сообщает Общественное со ссылкой на руководителя областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф Владимира Шмаля, ДТП произошло ориентировочно в 22:00. По словам Владимира Шмаля, по предварительной информации, в аварии погибла пожилая женщина, травмировано пять человек, среди которых и дети.

Как рассказал Общественному родственник одной из травмированных пассажирок, бус ехал из Луцка в село Проминь. Все семь пассажиров возвращались с похорон. Бус остановился в селе Струмовка, чтобы высадить одного из пассажиров. Во время остановки в бус на скорости врезался легковой автомобиль.

Как рассказала врач приемного отделения Луцкой городской больницы Юлия Ярмолюк, в медучреждение доставили 4 травмированных, один госпитализирован в реанимацию. Остальные травмированные в отделении травматологии и нейрохирургии.

По информации ИА "Конкурент", от травм, полученных в ДТП по дороге в больницу скончалась еще одна женщина.