СБУ вывела из ОРДО боевика танкового батальона, он дал важные показания о преступлениях РФ

7 сентября, 2020, 11:27

7 сентября Служба безопасности отчиталась об успешном выводе из оккупированной территории участника террористической организации "ДНР", который проходил службу в танковом батальоне

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Контрразведка Службы безопасности вывела из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальйонутерористив "ДНР".

В СБУ отметили, что мужчина предоставил важные указания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР".

Перевербован сообщил Службе об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовку боевиков инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко Ростов-на-Дону.

"Проверка Службы безопасности Украины подтвердила, что лицо не принимала непосредственного участия в боевых действиях и не совершала других тяжких и особо тяжких преступлений. Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывшего боевика освобождены от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины2, - йдетья в сообщении.

Боевик на видео рассказал, что во время службе в "ДНР" наблюдал за позициям ВСУ, осуществлял охоону офицеров ВС РФ и ГРУ России.

Перебежчик отметил, что его рта проходила обучение под Ростовом, а затем без документов была вооружена танками Т-64. Мужчина подчеркнул, что три из четырех танков его роты были уничтожены звимку 2015, в ходе боев за Дебальцево.