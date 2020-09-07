СБУ вывела из ОРДО боевика танкового батальона, он дал важные показания о преступлениях РФ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
Контрразведка Службы безопасности вывела из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика танкового батальйонутерористив "ДНР".
В СБУ отметили, что мужчина предоставил важные указания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков "ДНР".
Перевербован сообщил Службе об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовку боевиков инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко Ростов-на-Дону.
"Проверка Службы безопасности Украины подтвердила, что лицо не принимала непосредственного участия в боевых действиях и не совершала других тяжких и особо тяжких преступлений. Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывшего боевика освобождены от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины2, - йдетья в сообщении.
Боевик на видео рассказал, что во время службе в "ДНР" наблюдал за позициям ВСУ, осуществлял охоону офицеров ВС РФ и ГРУ России.
Перебежчик отметил, что его рта проходила обучение под Ростовом, а затем без документов была вооружена танками Т-64. Мужчина подчеркнул, что три из четырех танков его роты были уничтожены звимку 2015, в ходе боев за Дебальцево.
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