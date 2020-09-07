САП сообщила о подозрении экс-главе аэропорта "Борисполь" в злоупотреблении служебным положением
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба САП.
Согласно сообщению, прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему руководителю госпредприятия "Международный аэропорт" Борисполь" и начальнику службы арендных отношений в злоупотреблении служебным положением, причинившем более 16,5 млн грн убытков предприятию.
Так, в течение 2014-2019 годов фигуранты производства на основании заключенных договоров предварительной аренды передавали помещения предпринимателям по заниженной цене.
При этом следствие установило, что указанные помещения принадлежат Министерству инфраструктуры Украины и право передавать его в аренду имеет только Фонд государственного имущества по конкурсной процедуре.
В пресс-службе отметили, что должностные лица прекратили неправомерно сдавать помещения в аренду только в 2019 году, когда аэропорт "Борисполь" получил соответствующие рекомендации об устранении причин и условий, которые способствуют к совершению уголовного преступления.
"Сейчас сумма ущерба, нанесенного только от реализации двух таких договоров, составляет более 16,5 млн гривень", - отметили в САП.
По информации ведомства, действия экс-руководителя "Борисполь" и начальника службы квалифицированы по признакам статьи злоупотребление властью или служебным положением.
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