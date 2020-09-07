Саакашвили согласился возглавить правительство Грузии в случае победы оппозиции на парламентских выборах
Об этом экс-президент Грузии и глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Украины Саакашвили сообщил в Telegram .
"Я дал согласие на предложение объединенной грузинской оппозиции стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября. Дело в том, что сейчас парламентские выборы не проводятся в Украине, но проводятся в Грузии. Безусловно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса", - отметил Саакашвили.
Он отметил, что объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, "пока не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия".
- Напомним, 27 августа в сети появилось видеообращение Михеила Саакашвили на грузинском языке, где он заявил, что возвращается на Родину.
- В Тбилиси ответили, что на родине его ждет уголовная ответственность за "злоупотребление властью" и "преследование политических оппонентов" в должности президента страны.
- 7 сентября партия Единое национальное движение и объединение оппозиции Сила в единстве выдвинули кандидатуру Саакашвили на пост премьер-министра Грузии.
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