С коронавирусным паспортом: в Грузии изменили правила въезда в страну
Об этом сообщил премьер-министр Грузии Гиорги Гахария, передает Грузия Online .
С 15 сентября при въезде в Грузию иностранным туристам необходимо предоставить коронавирусный паспорт - документ о том, что визитер в течение 72 часов до пересечения грузинской границы сдал ПЦР-тест на COVID-19, и его результат был отрицательным.
Нововведение распространяется на граждан тех стран, у кого не было обязательств по прохождению теста, "по принципу взаимности".
Также, срок карантина будет уменьшен с 12 дней до восьми, однако при условии, что повторный тест на коронавирус должен быть сделан еще раз на 12-й день.
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