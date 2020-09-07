С коронавирусным паспортом: в Грузии изменили правила въезда в страну

7 сентября, 2020, 18:25

С 15 сентября в Грузии меняются правила въезда иностранцев в страну. Для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

Об этом сообщил премьер-министр Грузии Гиорги Гахария, передает Грузия Online .

С 15 сентября при въезде в Грузию иностранным туристам необходимо предоставить коронавирусный паспорт - документ о том, что визитер в течение 72 часов до пересечения грузинской границы сдал ПЦР-тест на COVID-19, и его результат был отрицательным.

Нововведение распространяется на граждан тех стран, у кого не было обязательств по прохождению теста, "по принципу взаимности".

Также, срок карантина будет уменьшен с 12 дней до восьми, однако при условии, что повторный тест на коронавирус должен быть сделан еще раз на 12-й день.

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