Резня в Бирмингеме: полиция задержала подозреваемого

7 сентября, 2020, 11:26

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом в центре Бирмингема

Как сообщает ВВС , 27-летний подозреваемый остается под стражей в полиции.

Подозреваемый был задержан в одном из домов в районе Сэлли-Оук в Бирмингеме около 4:00 утра в понедельник, говорится в заявлении полиции.

Полиция пыталась выследить подозреваемого в течение всей ночи.

Начальник полиции Бирмингема, главный суперинтендант Стив Грэм сказал: "Офицеры работали вчера и до раннего утра в попытке найти человека, которого мы считаем ответственным за эти ужасные преступления. Одна линия расследования привела нас сегодня утром по адресу в районе Сэлли-Оук, где был арестован человек. Очевидно, что это очень важное событие, но наше расследование продолжается".

23-летний мужчина погиб, еще семь человек получили ножевые ранения во время нападения в ночь на воскресенье в Бирмингеме.

Приступы длились в течение двух часов, в том числе на улицах "китайского квартала", а также в районе, популярном среди представителей сексуальных меньшинств.

Полиция заявила, что нет никаких доказательств того, что ранения были преступлением на почве ненависти.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb