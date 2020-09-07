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Espreso.tvОбществоРаде предлагают заблокировать взыскание 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов

Раде предлагают заблокировать взыскание 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который сделает невозможным взыскание 10 млрд грн из ПриватБанка в пользу компаний, аффилированных с братьями Суркисами

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект №4064, который делает невозможным наглое и противозаконное воровство 10 млрд государственных средств", - отметил Малюська.

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Он также призвал депутатов поддержать законопроект.

"Время играет против нас", - подчеркнул министр юстиции.

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Согласно информации на сайте Верховной Рады, текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.

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