Раде предлагают заблокировать взыскание 10 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов
Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
"Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект №4064, который делает невозможным наглое и противозаконное воровство 10 млрд государственных средств", - отметил Малюська.
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Он также призвал депутатов поддержать законопроект.
"Время играет против нас", - подчеркнул министр юстиции.
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Согласно информации на сайте Верховной Рады, текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.
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