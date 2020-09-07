"Отдельные отличные случаи": ОПУ в комментарии СМИ об обстрелах на Донбассе потребовал от России "повлиять на поведение НЗФ"
Об этом говорится в комментарии Офиса президента "Укринформ" .
"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных отличных случая, совершенные с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", - отметили в ОПУ.
В Офисе главы государства проинформировали, что накануне президент Владимир Зеленский провел специальное совещание относительно обстрелов террористических организаций "ЛНР", "ДНР", из-за которых один украинский военный погиб, а один был ранен.
В ОПУ напомнили, что в течение 41 дня режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня не было ни одной боевой потери среди украинских военных.
"Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника ", - отметили в ОПУ.
По результатам совещания у президента, были отданы соответствующие приказы, в том числе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Также Украина приняла неотложные мероприятия, предусмотренные договоренностями Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020 о введении с 27.07.2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно - немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.
В ОПУ отметили, что накануне представители Трехсторонней контактной группы провели внеочередное заседание по ситуации.
"Также представители ТКГ будут собираться и сегодня", - добавили в Офисе президента.
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