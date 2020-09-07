"Не отдадим государство": в Черногории 50 тысяч человек вышли на протест против победы просербских сил

7 сентября, 2020, 10:55

В столице Черногории 6 сентября прошла многотысячная акция протеста под лозунгами защиты государственности

Об этом сообщает Радио Свобода .

По оценкам полиции, накануне около 7 вечера на площадь Независимости в Подгорице и прилегающие улицы вышли до 50 тысяч человек. Часть из них были жителями столицы, около 6-7 тысяч прибыли на собственных авто и нескольких автобусах из других городов.

Акцию собрали ряд патриотических организаций. Главными лозунгами протестующих были "Это не Сербия" и "Не отдадим государство".

Люди развернули флаги Черногории и ЕС, в конце акции зажгли файеры и пели национальный гимн.

Независимое издание Vijesti отметило, что среди участников было немало известных политиков от партии ДПС президента страны Мило Джукановича. Но большинство спикеров представлялись просто как патриоты, а не представители политических сил.

"С нас хватило "свобод" чотникив (сербские военизированные националистические формирования, обвиняемые в совершении ряда военных преступлений - ред.)", - заявил один из участников массовой акции.

Как сообщили в полиции, до, во время и после акции не зафиксировали ни одного инцидента.

Напомним, недавно в Черногории прошли парламентские выборы. По их итогам правящая партия Мило Джукановича набрала больше всего голосов, но оппозиционные силы совокупно получили больше половины мест в парламенте и собираются сформировать коалицию.

Среди победителей этих выборов - радикальные просербские силы, которые обещали отменить членство Черногории в НАТО, отозвать ее признание Косово, отказаться от санкций против РФ и сохранить доминирующее положение Сербской церкви.

При этом победители выборов декларируют неизменность курса на вступление в ЕС.

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