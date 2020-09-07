"Наша любовь - необычная": "Настя из Уханя" обручилась с главой ГМС, который ушел из семьи, оставив двоих детей

7 сентября, 2020, 10:19

Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале не могла вылететь из китайского Уханя из-за собаки, находится в отношениях с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком

Зинченко и Соколюк опубликовали историю их знакомства и общие фото.

"Это был звонок девушке, которую не эвакуировали в Украине, с вопросом, что и почему так произошло. Выяснение этого вопроса, помощь в решении проблем и планирование возвращения домой в Украину, перешло затем в частное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему", - написал он.

В конце апреля Зинченко вернулась в Украину и встретилась с Соколюком. Глава миграционной службы после этой встречи оставил девушке письмо, в котором признался ей в чувствах.

"В письме он написал свои чувства, мысли. После прочтения я ходила сама не своя, мы созвонились, и он пообещал скоро приехать, это скоро произошло через два дня", - отметила Зинченко.

Затем чиновник предложил девушке переехать в Киев, она согласилась. Стоит отметить, что на момент их знакомства Соколюк был женат, у него двое детей. По словам Максима, он подал на развод с женой в апреле, с августа они разведены.

"У нас все хорошо. Все по взаимному согласию. Все в порядке. У нас нормальные, дружеские отношения остались. Это жизнь, так бывает. Я совершенно не чувствую себя ни оскорбленной, ни брошенной. Все в порядке. Дети - нормально", - прокомментировала ТСН бывшая жена Соколюка Юлия.

Сейчас пост Соколюка недоступен, очевидно, он его удалил. Но СМИ успели сделать скрин.

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