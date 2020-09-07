"Мы получим сплошную выгоду". Глава Луганской ОГА выступил за восстановление экономических связей с ОРЛО

7 сентября, 2020, 07:48

Сергей Гайдай называет разрыв экономических связей с неподконтрольными территориями "политическими спекуляциями"

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай выступил за восстановление экономических связей с неподконтрольной территории региона.

"Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", - сказал он журналистам в Северодонецке, пишут "Новости Донбасса"

Гайдай назвал разрыв экономических связей с неподконтрльними территориями "политическими спекуляциями". Мы ежегодно теряли около двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Предположим, 8 млрд гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? <...> Например, 5 млрд гривен стоит строительство областной больницы ", - подчеркнул он.

Глава области также отметил, что экономическая блокада спровоцировала "вымывание" гривны с неподконтрольной территории. "Гривни больше нет в быту там, остались доллары и рубли. Гривна - это тоже определенная привязка к Украине", - сказал он.