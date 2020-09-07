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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" может избавиться от конкурента Зинченко за 20 млн евро

"Манчестер Сити" может избавиться от конкурента Зинченко за 20 млн евро


фото: Getty Images
Левый защитник английского "Манчестер Сити" Анхелиньйо может стать полноценным игроком немецкого "Лейпцига"

Об этом сообщает "Трибуна" со ссылкой на Kicker.

Немецкий клуб зимой арендовал испанца у английского топ-клуба с правом выкупа, а сейчас хочет продлить соглашение еще на один сезон.

В новой трансферной сделке будет прописан обязательный выкуп 23-летнего Анхелиньйо за 20 млн евро. Испанец заключит с "Лейпцигом" контракт до лета 2025 года.

Анхелиньйо - левый защитник. В "Манчестер Сити" на этой позиции выступает украинец Александр Зинченко.

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