"Гей не может быть патриотом": мэра Ивано-Франковска проверят из-за гомофобных высказываний

7 сентября, 2020, 21:33

В одном из своих интервью Руслан Марцинкив заявил, что "гей не может быть патриотом"

Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова, передает "Еспресо.Захид".

По информации, обнародованной в СМИ, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем предвыборном интервью еще раз обратился к гомофобной риторике, заявив, что "гей не может быть патриотом", - говорится в сообщении омбудсмена.

"Подобные публичные высказывания указанного должностного лица являются примером подстрекательства к дискриминации, формированию ксенофобских настроений в обществе и разжиганию вражды и ненависти в отношении представителей ЛГБТ-сообщества".

Уполномоченный ВРУ по правам человека отметил, что, согласно статье 68 Конституции Украины, обязанностью каждого человека есть не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей. Статья 24 Основного Закона, статья 7 Всеобщей декларации прав человека, статья 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протокол №12 к Конвенции запрещают дискриминацию по любому признаку, а также предусматривают обязанность государства принимать все возможные меры для предотвращения и противодействия этому явлению. Также запрет любых форм дискриминации установлен статьей 6 Закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", а статьей 7 этого Закона установлено, что основным направлением государственной политики по предотвращению и противодействию дискриминации является, среди прочего, воспитание и пропаганда среди населения Украины уважения к лицам независимо от их определенных признаков, распространение просветительской деятельности в этой сфере.