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Espreso.tvМир"Это не последняя": глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии

"Это не последняя": глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что нынешняя эпидемия коронавируса не является последней, поэтому призывает мировое сообщество заблаговременно готовиться к новой

Об этом заявил глава ВОЗ во время брифинга, передает РБК-Украина .

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", - отметил Гебрейесус.

Он также отметил, что когда придет следующая пандемия, мировое сообщество должно быть готово в большей степени.

  • Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в мире ожидается не ранее середины 2021 года.

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