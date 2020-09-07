"Это не последняя": глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии
7 сентября, 2020, 18:53
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что нынешняя эпидемия коронавируса не является последней, поэтому призывает мировое сообщество заблаговременно готовиться к новой
Об этом заявил глава ВОЗ во время брифинга, передает РБК-Украина .
"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", - отметил Гебрейесус.
Он также отметил, что когда придет следующая пандемия, мировое сообщество должно быть готово в большей степени.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что массовая вакцинация от коронавируса в мире ожидается не ранее середины 2021 года.
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