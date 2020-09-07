"52 уикенды": назвали самые популярные туристические маршруты Прикарпатья
Итоги первого сезона проекта на фейсбук-странице обнародовал начальник отдела туризма Управления международного сотрудничества, евроинтеграции, туризма и инвестиций Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Передерко, передает "Еспресо.Захид".
Итоговая статистика рейтинговых туров проекта "52 уикенда на Ивано-Франковщине":
По охвату:
1. № 26 "Знакомьтесь - косовская керамика"
2. № 9. "Места Силы в Карпатах"
3. № 27 "Сплавы по Днестру"
4. № 19 "Восхождение к озеру Несамовыте"
5. № 28 "Карпатский трамвай"
По взаимодействию:
1. № 1. "Яремче - зеленая жемчужина Карпат"
2. № 9. "Места Силы в Карпатах"
3. № 2. «Верховина - сердце Гуцульщины"
4. № 26 "Знакомьтесь - косовская керамика"
5. № 28 "Карпатский трамвай"
Подробнее о турах - по ссылке .
- Напомним, известный краевед Александр Котис совместно с директором турагентства "Патриот" Богданом Климчуком обнародовали топ 5 небанальных и малоизвестных мест Луцка.
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