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Espreso.tvОбщество"52 уикенды": назвали самые популярные туристические маршруты Прикарпатья

"52 уикенды": назвали самые популярные туристические маршруты Прикарпатья

В самые популярные маршрутам попали косовская керамика, восхождение к озеру Несамовыте, места силы в Карпатах и прочее

Итоги первого сезона проекта на фейсбук-странице обнародовал начальник отдела туризма Управления международного сотрудничества, евроинтеграции, туризма и инвестиций Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Передерко, передает "Еспресо.Захид".

Итоговая статистика рейтинговых туров проекта "52 уикенда на Ивано-Франковщине":

По охвату:
1. № 26 "Знакомьтесь - косовская керамика"
2. № 9. "Места Силы в Карпатах"
3. № 27 "Сплавы по Днестру"
4. № 19 "Восхождение к озеру Несамовыте"
5. № 28 "Карпатский трамвай"

По взаимодействию:
1. № 1. "Яремче - зеленая жемчужина Карпат"
2. № 9. "Места Силы в Карпатах"
3. № 2. «Верховина - сердце Гуцульщины"
4. № 26 "Знакомьтесь - косовская керамика"
5. № 28 "Карпатский трамвай"

Подробнее о турах - по ссылке .

  • Напомним, известный краевед Александр Котис совместно с директором турагентства "Патриот" Богданом Климчуком обнародовали топ 5 небанальных и малоизвестных мест Луцка.
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