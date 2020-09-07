Пришли к компромиссу: КГГА и Bolt совместно урегулируют аренду электросамокатов в Киеве
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"В результате конструктивного диалога между КГГА и компанией Bolt были определены совместные действия по урегулированию правовой коллизии по внедрению сервиса по прокату электросамокатов в столице", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что стороны согласовали совместный план действий.
Так, для урегулирования деятельности сервиса по аренде электросамокатов в Киеве срочно будет разработан свод правил безопасности для пользователей электросамокатов в течение тестового периода, который продлится ориентировочно до октября-ноября.
Стороны также постановили создать совместную рабочую группу для наработки предложений по законодательному регулированию аренды электросамокатов на уровне города и государства.
- Напомним, 3 июня стало известно, что эстонская компания Bolt готовится запускать в Киеве летом 2020 года два новых сервиса: аренду самокатов и сервис доставки еды Bolt Food.
- 8 августа мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания Bolt разместила пункты проката электросамокатов без согласования с городом. Также Кличко призвал депутатов Верховной Рады разработать и внести изменения в законодательство о правилах использования электросамокатов в городах.
- 4 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №3023 , которым предлагается установить правила дорожного движения для владельцев персонального легкого электротранспорта: электроскутеров, электросамокатов, гиробордив тому подобное.
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