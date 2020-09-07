Посла РФ в Белграде вызвали в МИД Сербии из-за хамского поста Захаровой, - СМИ
Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич, сообщает РИА "Новости".
"МИД Сербии вызвало посла РФ "для устного разъяснения" ситуации с постом Захаровой в соцсетях о визите Вучича в США", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, сказал Дачич, сейчас ситуация с постом Захаровой уже закрыта, а Сербия и Россия остаются стратегическими партнерами, которые продолжают тесное сотрудничество.
Захарова в субботу опубликовала в Facebook пост, прикрепив к нему фото президента Сербии Вучича, который сидит напротив Дональда Трампа, и кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой Шэрон Стоун "нога на ногу".
"Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте", - написала Захарова.
"Мария Захарова больше говорит о себе. Примитив и пошлость говорят о ней, а также о тех, кто ее туда поместил", - заявил Вучич, комментируя пост Захаровой .
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