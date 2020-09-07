Посла РФ в Белграде вызвали в МИД Сербии из-за хамского поста Захаровой, - СМИ

7 сентября, 2020, 15:02

Посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко вызвали в МИД Сербии после недипломатичного комментария представительницы российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой

Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич, сообщает РИА "Новости".

"МИД Сербии вызвало посла РФ "для устного разъяснения" ситуации с постом Захаровой в соцсетях о визите Вучича в США", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, сказал Дачич, сейчас ситуация с постом Захаровой уже закрыта, а Сербия и Россия остаются стратегическими партнерами, которые продолжают тесное сотрудничество.

Захарова в субботу опубликовала в Facebook пост, прикрепив к нему фото президента Сербии Вучича, который сидит напротив Дональда Трампа, и кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой Шэрон Стоун "нога на ногу".

"Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте", - написала Захарова.

"Мария Захарова больше говорит о себе. Примитив и пошлость говорят о ней, а также о тех, кто ее туда поместил", - заявил Вучич, комментируя пост Захаровой .

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