Португалия разместила истребители в Польше в рамках миссии НАТО
7 сентября, 2020, 18:07
Сегодня, 7 сентября, Португалия разместила четыре свои истребителя F-16 в Польше
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb Это было сделано в рамках миссии НАТО по усилению присутствия на восточном фланге Альянса, сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил Португалии .
Таким образом, португальские самолеты F-16 присоединились к 70 военным, прибывшим на авиабазу Мальборк несколькими днями ранее. Истребители будут находиться в Польше два месяца.
Это размещение является частью плана действий по повышению готовности, который включает ряд наземных, морских и воздушных мероприятий в восточной части территории Альянса, в том числе учения, направленные на коллективную оборону и урегулированию кризисов.
Читайте также
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-