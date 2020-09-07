Португалия разместила истребители в Польше в рамках миссии НАТО

7 сентября, 2020, 18:07

Сегодня, 7 сентября, Португалия разместила четыре свои истребителя F-16 в Польше

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb Это было сделано в рамках миссии НАТО по усилению присутствия на восточном фланге Альянса, сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил Португалии .

Таким образом, португальские самолеты F-16 присоединились к 70 военным, прибывшим на авиабазу Мальборк несколькими днями ранее. Истребители будут находиться в Польше два месяца.

Это размещение является частью плана действий по повышению готовности, который включает ряд наземных, морских и воздушных мероприятий в восточной части территории Альянса, в том числе учения, направленные на коллективную оборону и урегулированию кризисов.