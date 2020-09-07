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Espreso.tvСпортПоединок против Чисоры станет для Усика настоящим испытанием, - экс-чемпион мира

Поединок против Чисоры станет для Усика настоящим испытанием, - экс-чемпион мира


фото: Getty Images
Новозеландец Джозеф Паркер считает, что бой против Дерека Чисоры станет для Александра Усика настоящим испытанием

Об этом сообщает youtube-канал South West Boxing Media.

Бывший чемпион мира WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе убежден, что следующий бой покажет способность Александра Усика выступать в супертяжелом весе.

"Усик провел только один бой в супертяжелом весе. Многие считают, что тогда он должен был выступить лучше. Думаю, что поединок с таким парнем, как Чисора, станет для Александра настоящим испытанием. Дерек давит на соперника и идет вперед, выбрасывая огромное количество ударов. Этот бой покажет, по силам ли Усику выступать в хэвивейте. Я думаю, что он справится. Усик - бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Я считаю, он сможет конкурировать с супертяжами, но нам нужно просто подождать ", - заявил Паркер .

Бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 31 октября.

Джозеф Паркер получил чемпионский титул WBO в 2016 году, победив американца Энди Руиса. В 2018 году у новозеландца титул отобрал Джошуа.

 

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