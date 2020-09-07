Под вывеской турфирмы: СБУ разоблачила дельцов, которые подделывали паспорта граждан Евросоюза
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ разоблачила группу жителей Хмельницкой и Черновицкой областей, которые подделывали паспорта стран Европейского Союза.
В частности, оперативники установили, что злоумышленники работали под вывеской турфирмы. Компания якобы помогала гражданам получить документы для работы за рубежом.
"Дельцы продавали им фальшивые ID-карты резидентов нескольких восточноевропейских стран под видом официальных документов, дающих право на пребывание и трудоустройство. "Липовые" документы стоили в среднем 300-500 евро", - отметили в пресс служба.
По данным СБУ, "турфирма" действовала примерно два года и до введения карантина ежемесячно производила 20-30 фальшивых документов. После этого масштабы бизнеса несколько упали.
Отмечается, что во время обысков в помещениях и по месту работы фигурантов производства правоохранители обнаружили и направили на криминалистическую экспертизу ряд вещественных доказательств. В частности технику, которая использовалась для подделки документов, копии бланков паспортов, черновую документацию, банковские карты, мобильные телефоны и т.
В пресс-служба добавили, что организатору группы и одной из его союзниц сообщено о подозрении. Также решается вопрос об объявлении подозрений еще двум участникам противоправного бизнеса.
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