Под министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов началась акция "Нет! - дерибану Красной книги". ПРЯМОЙ ЭФИР
Об этом сообщает с места событий корреспондент Эспрессо.TV Илья Евлаш.
Активисты с топорами и бензопилами символически изрубили древесину и потребовали не исключать из Красной книги десятки редких растений и не уничтожать природные заказники.
По словам активистов, для сокращения Красной книги в Украине пока нет оснований. В то же время активисты требуют выделить средства ученым на изучение ситуации с редкими видами растений в Украине.
По мнению активистов, предложения по сокращению Красной книги в Украине выдвигают с целью облегчения дерибана земли.
К активистам вышла заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирина Ставчук, собеседники запланировали встречу и обсуждение ситуации с экологией на четверг, 10 сентября.
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