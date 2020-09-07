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Espreso.tvОбществоПод министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов началась акция "Нет! - дерибану Красной книги". ПРЯМОЙ ЭФИР

Под министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов началась акция "Нет! - дерибану Красной книги". ПРЯМОЙ ЭФИР

В понедельник, 7 сентября, в Киеве возле здания министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины началась акция "Нет! - дерибану Красной книги"

Об этом сообщает с места событий корреспондент Эспрессо.TV Илья Евлаш.

Активисты с топорами и бензопилами символически изрубили древесину и потребовали не исключать из Красной книги десятки редких растений и не уничтожать природные заказники.

По словам активистов, для сокращения Красной книги в Украине пока нет оснований. В то же время активисты требуют выделить средства ученым на изучение ситуации с редкими видами растений в Украине.

По мнению активистов, предложения по сокращению Красной книги в Украине выдвигают с целью облегчения дерибана земли.

К активистам вышла заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирина Ставчук, собеседники запланировали встречу и обсуждение ситуации с экологией на четверг, 10 сентября.

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