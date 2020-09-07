Петр и Марина Порошенко встретились с легендарным политзаключенным, поэтом-шестидесятником Игорем Калинцем

7 сентября, 2020, 10:54

Во время встречи с Петром Порошенко Игорь Калинец рассказал, что смотрит проукраинские телеканалы и очень интересуется атаками власти на телеканал "Прямой". "У меня "Прямой" постоянно включен. Слышал, что хотят закрыть", - жалуется Игорь.

Он рассказал, что внимательно слушал выступление Петра Порошенко во время встречи со сторонниками в Дрогобыче и выразил свою поддержку кандидату на должность городского головы от "Европейской Солидарности" Олегу Синютке.

"Для меня честь снова встретиться с большим человеком, с диссидентом, поэтом, патриотом, с живой легендой Львова и всей Украины Игорем Калинцем", - делится впечатлениями Порошенко.

Он напомнил, что на долю Игоря Калинца и его жены Ирины Стасив-Калинец выпали тяжелые испытания. "За участие в диссидентском движении в 1972 году господин Игорь был осужден на 6 лет заключения строгого режима и 3 года ссылки. За свои убеждения он отбывал наказание в Пермских концлагерях вместе с Василием Стусом, Иваном Светличным, Николаем Горбалем, Степаном Сапеляком и другими. А со своей супругой госпожой Ириной Стасив-Калинец - на Забайкалье ", - пишет лидер "Европейской Солидарности".

"Вы лишь бы к власти пришли - той настоящей", - пожелал украинский патриот лидеру партии.

Пользуясь случаем, народные депутаты из "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий и Олег Синютка обязались распространить книгу Игоря Калинца для детей в библиотеки по всей Украине - особенно на Востоке Украины.

Дочь Игоря Калинца Дзвинка рассказывает, что диссиденты-шестидесятники сыграли огромную роль в развитии украинского государства: "Те люди, которые шли за идею, оставив семью, потому что отстаивали идеалы - это, пожалуй, чуть выше, чем нам сейчас пытаются втолковать. Когда-то Калинцев изучали в школе. Теперь в школе их почти не изучают. Школа космополитизируется по определенным причинам. Возможно, есть развитие по спирали, и какие-то есть вращения на высшем уровне". Она призвала современников изучать творчество писателей-шестидесятников, ходить в библиотеки и книжные магазины.

"Сейчас, во времена, когда многие отчаялся, когда Украину снова пытается разорвать Россия, пример этой семьи вдохновляет и дает силы бороться за судьбу Украины, за ее свободу, за ее независимость. Горжусь, что мы единомышленники с господином Игорем Калинцем. Благодарю за все, что вы делаете, и спасибо за вашу поддержку! ", - подчеркнул Петр Порошенко .