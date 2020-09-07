Паломничество в Умани: главный раввин Украины призвал хасидов пройти ПЦР-тесты
7 сентября, 2020, 20:09
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к хасидам, прибывшим на празднование Рош Ха-Шана, с призывом пройти ПЦР-тест на COVID-19
Обращение он опубликовал в Facebook.
В обращении главный раввин сослался на результаты совещания, проведенного министром внутренних дел Арсеном Аваковым с участием главы Нацполиции Игоря Клименко, городского главы Умани Александра Цебрия, а также представителей министерства иностранных дел и министерства культуры.
Он напомнил, что Тора обязывает "очень внимательно относиться к сохранению жизни и здоровья человека".
"Поэтому я призываю всех вас не пренебрегать Святым писанием и требованиями МЗ и немедленно пройти ПЦР-тест для безопасности вашего здоровья и здоровья окружающих", - отметил он.
- В Умани с 15 по 21 сентября будет усилен карантин из-за паломничества хасидов на празднование Рош Ха-Шана.
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