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Espreso.tvОбществоПаломничество в Умани: главный раввин Украины призвал хасидов пройти ПЦР-тесты

Паломничество в Умани: главный раввин Украины призвал хасидов пройти ПЦР-тесты


фото: Інтерфакс-Україна
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к хасидам, прибывшим на празднование Рош Ха-Шана, с призывом пройти ПЦР-тест на COVID-19

Обращение он опубликовал в Facebook.

В обращении главный раввин сослался на результаты совещания, проведенного министром внутренних дел Арсеном Аваковым с участием главы Нацполиции Игоря Клименко, городского главы Умани Александра Цебрия, а также представителей министерства иностранных дел и министерства культуры.

Он напомнил, что Тора обязывает "очень внимательно относиться к сохранению жизни и здоровья человека".

"Поэтому я призываю всех вас не пренебрегать Святым писанием и требованиями МЗ и немедленно пройти ПЦР-тест для безопасности вашего здоровья и здоровья окружающих", - отметил он.

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