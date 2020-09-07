Ощадбанк со следующего года присоединится к Фонду гарантирования вкладов

7 сентября, 2020, 12:01

Совет по финансовой стабильности на заседании согласовал присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц с 1 января 2021 года

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, Совет по финансовой стабильности на заседании согласовал план вхождения Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1 января 2021 года.

"Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных вкладах банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов", - отметили в пресс-службе.

В НБУ также добавили, что это предложение Совета по финстабильности также требует имплементации на уровне закона.

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