Ощадбанк со следующего года присоединится к Фонду гарантирования вкладов
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Согласно сообщению, Совет по финансовой стабильности на заседании согласовал план вхождения Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1 января 2021 года.
"Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных вкладах банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов", - отметили в пресс-службе.
В НБУ также добавили, что это предложение Совета по финстабильности также требует имплементации на уровне закона.
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