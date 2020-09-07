Официальный курс: доллар и евро начали неделю с подорожания
7 сентября, 2020, 09:09
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 7 сентября 2020 года на отметке 27,73 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 4 сентября курс составлял 27,69 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 7 сентября установлен на уровне 32,86 грн / евро. По состоянию на 4 сентября курс составлял 32,73 грн / евро.
На наличном рынка 7 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,66, продают - по 27,75 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,60 до 28,20 грн / $, продажи - в пределах 27,60-29,20 грн / $.
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