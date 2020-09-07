Один из лучших тренеров мира может возобновить карьеру ради соперника сборной Украины на Евро-2020
Об этом сообщает Football-Italia .
Главным претендентом на пост главного тренера Нидерландов считается 65-летний Генк Тен Кате, однако руководство ФФН (Футбольной федерации Нидерландов) сначала обратились к итальянскому тренеру.
53-летний Аллегри хотел бы возглавить один из итальянских топ-клубов, ведь по семейным обстоятельствам он не готов покидать Родину. Однако готов начать переговоры с Нидерландами и покинуть Апеннинский полуостров, если получит выгодное предложение.
За свою карьеру Массимилиано Аллегри шесть раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок Италии и дважды выводил "Ювентус" в финал Лиги чемпионов. В 2019 году специалист покинул туринский клуб и остановил тренерскую карьеру.
Нидерланды являются соперником сборной Украины по групповому раунду Евро-2020.
- 19 августа испанский футбольный клуб "Барселона" назначил Рональда Кумана новым главным тренером .
- 19 августа исполняющим обязанности главного тренера сборной Нидерландов был назначен экс-асистент Рональда Кумана канадец Дуайт Лодевегес.
- 31 августа сообщалось, что экс-тренер английского "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Гал может возглавить сборную Нидерландов .
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