Один из лучших тренеров мира может возобновить карьеру ради соперника сборной Украины на Евро-2020

7 сентября, 2020, 18:10

Сборная Нидерландов сделала предложение бывшему тренеру итальянских "Ювентуса" и "Милана" Массимилиано Аллегри

Об этом сообщает Football-Italia .

Главным претендентом на пост главного тренера Нидерландов считается 65-летний Генк Тен Кате, однако руководство ФФН (Футбольной федерации Нидерландов) сначала обратились к итальянскому тренеру.

53-летний Аллегри хотел бы возглавить один из итальянских топ-клубов, ведь по семейным обстоятельствам он не готов покидать Родину. Однако готов начать переговоры с Нидерландами и покинуть Апеннинский полуостров, если получит выгодное предложение.

За свою карьеру Массимилиано Аллегри шесть раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок Италии и дважды выводил "Ювентус" в финал Лиги чемпионов. В 2019 году специалист покинул туринский клуб и остановил тренерскую карьеру.

Нидерланды являются соперником сборной Украины по групповому раунду Евро-2020.

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