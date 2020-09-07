Нарушение режима "тишины" на Донбассе: Кулеба требует разговора с Лавровым

7 сентября, 2020, 07:57

Украина заявила о нарушении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

Об обстреле боевиками позиций ВСУ 6 августа сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

"Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений объединенных сил вблизи Причепиловка, что на Луганщине. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение, несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

Подразделения ООС ответили на обстрел, применив имеющиеся огневые средства, отмечается в сообщении.

Ранее в этот день в штабе ООС уже сообщали об обстреле позиций ВСУ в районе Красногоровки и ранении одного украинского военнослужащего.

На фоне события министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым "для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее".

"Украина в связи с этими провокациями приняла неотложные мероприятия, предусмотренные договоренностями ТКГ от 22.07.2020 о введении с 27.07.2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно - немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушение режима прекращения огня с содействия Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине ", - уточнил Кулеба.

Он отметил, что это попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом.

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