На всех пляжах Киева запретили купаться

7 сентября, 2020, 13:43

Из-за цветения воды в Днепре и осадков на всех муниципальных пляжах Киева запретили купаться

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо".

По состоянию на 7 сентября на муниципальных пляжах Киева вывесили красные флаги (не купаться).

Поэтому купаться запрещено на пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Тельбин", "Радуга", "Центральный", "Водоворот", "Галерный" , "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица".

"Такая ситуация обусловлена аномальной жарой, из-за чего происходит активное цветение воды в Днепре, а также осадками, которые были 3 сентября. Все эти факторы значительно ухудшают нормативные показатели воды", - говорится в сообщении.

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