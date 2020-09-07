На Волыни 18-летней девушке пересадили почку от матери, а сыну - от отца

7 сентября, 2020, 23:02

В Ковельском районном территориальном медицинском объединении провели сразу две родственные трансплантации почки

Об этом говорится на странице медучреждения в Facebook, - сообщает "Еспресо.Захид".

"Новую" почку получила 18-летняя девушка, которая родилась с пороком мочевой системы и вынуждена была получать сеансы гемодиализа. Донором ее почки стала мама.

А 32-летний мужчина, который страдает воспалительным заболеванием почек (хронический гломерулонефрит), находился на гемодиализе уже 4,5 года. Донором его "новой" почки стал отец.

В медучреждении отмечают, что впервые провели пересадку почки от донора к реципиенту с разными группами крови.

Медики уточнили, что сейчас пациенты чувствуют себя хорошо.