Минфин введет автоматическую проверку достоверности данных получателей госвыплат

7 сентября, 2020, 17:26

Министерство финансов со следующего года планирует внедрить автоматическую проверку достоверности данных, которые вносят получатели государственных выплат

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, с 1 января 2021 г. Минфин намерен ввести превентивную проверку информации, которую подают граждане для получения государственной помощи. Для этого ведомство уже создало информационно-аналитическую платформу, которая будет получать и проверять данные о получателе из многих источников.

В пресс-службе отметили, что персональные данные в информационно-аналитической платформе будут надежно защищены, а их обработка будет осуществляться автоматически.

Так, отмечается, что платформа Минфина может одновременно обеспечить обработку 3,5 тыс. запросов на проверку информации, что позволит государственным органам значительно сократить время для принятия решений о предоставлении выплат.

В ведомстве добавили, что проверка данных претендентов на получение государственных средств будет осуществляться в реальном времени на этапе назначения выплат.

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