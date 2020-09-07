Монатик, Полякова, Потап и другие пели перед Зеленским 24 августа бесплатно, - ОПУ

7 сентября, 2020, 22:23

В Офисе президента отметили, что все артисты и музыканты, которые приняли участие в номере "Музыкальная история Независимости", участвовали в торжествах на безвозмездной основе

Об этом говорится в ответе на запрос Радио Свобода .

Режиссером 17-минутного попурри стала украинский режиссер Екатерина Царик.

"Аранжировку осуществил талантливый украинский музыкант и исполнитель MONATIK. Они также оказывали услуги на безвозмездной основе", - заявили в Офисе президента.

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Там добавили, что отсутствие имен авторов и источников заимствования во время трансляции было связано с определенными техническими ограничениями телевизионного вещания.

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"Вместе с тем сообщаем, что полная версия номера с указанием имен авторов была обнародована на официальных ресурсах Офиса президента Украины", - отмечают в ведомстве.