Монатик, Полякова, Потап и другие пели перед Зеленским 24 августа бесплатно, - ОПУ
Об этом говорится в ответе на запрос Радио Свобода .
Режиссером 17-минутного попурри стала украинский режиссер Екатерина Царик.
"Аранжировку осуществил талантливый украинский музыкант и исполнитель MONATIK. Они также оказывали услуги на безвозмездной основе", - заявили в Офисе президента.
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Там добавили, что отсутствие имен авторов и источников заимствования во время трансляции было связано с определенными техническими ограничениями телевизионного вещания.
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"Вместе с тем сообщаем, что полная версия номера с указанием имен авторов была обнародована на официальных ресурсах Офиса президента Украины", - отмечают в ведомстве.
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