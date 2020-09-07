Международные резервы Украины на начало сентября превысили $ 29 млрд

7 сентября, 2020, 13:58

По данным НБУ, международные резервы Украины в августе увеличились на 1% и по состоянию на 1 сентября составили более $ 29 млрд

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 сентября 2020 международные резервы Украины составляли более $ 29 млрд (в эквиваленте) по предварительным данным. В августе они увеличились на 1%, прежде всего - благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.

В пресс-службе отметили, что динамику резервов в течение августа определяли несколько факторов. В частности, операции НБУ на межбанковском валютном рынке.

"В августе предложение валюты превышало спрос и Национальный банк мог пополнять международные резервы. Всего в августе НБУ купил $ 460, 5 млн. Интервенции по продаже валюты в прошлом месяце не проводились", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, на динамику повлияли операции правительства по управлению государственным долгом. Так, валютные поступления в пользу правительства в течение августа составили $ 250, 5 млн от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $ 645, 2 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $ 496, 5 млн уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные - по обязательствам перед иностранными кредиторами. Кроме этого, в августе правительство и Национальный банк выплатили $ 204, 5 млн (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда.

Еще одним фактором влияния на динамику международных резервов Украины, по информации НБУ, была переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. Так, в прошлом месяце их стоимость увеличилась на $ 385 млн (в эквиваленте).

В пресс-службе также добавили, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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