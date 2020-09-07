Лига наций: результаты всех матчей воскресенья
7 сентября, 2020, 07:37
6 сентября начался 2-й тур группового раунда Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV
Лига наций
2-й тур
6 сентября
Группа A4
Швейцария - Германия 1: 1
Голы: Видмер, 58 - Гюндоган, 14
Испания - Украина 4: 0
Голы: Рамос, 3 (пен.), 29 Фати, 32, Ферран Торрес, 84
Группа В3
Венгрия - Россия 2: 3
Голы: Шаллаи, 62, Николич, 70 - Миранчук, 15 Оздоев, 34, Фернандеш, 46
Сербия - Турция 0: 0
Группа В4
Уэльс - Болгария 1: 0
Гол: Вильямс, 90 + 4
Ирландия - Финляндия 0: 1
Гол: Йенсен, 64
Группа С3
Словения - Молдова 1: 0
Гол: Богар, 28
Косово - Греция 1: 2
Голы: Бериша, 82 - Лимниос, 2, Сиовас, 51
Группа D1
Андорра - Фарерские острова 0: 1
Гол: Ольсен, 31
Мальта - Латвия 1: 1
Голы: Нвоко, 15 - Гилломье, 25 (авт.)
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
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