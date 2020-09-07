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Espreso.tvСпортЛига наций: результаты всех матчей воскресенья

Лига наций: результаты всех матчей воскресенья


фото: Reuters
6 сентября начался 2-й тур группового раунда Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV

Лига наций

2-й тур

6 сентября

Группа A4

Швейцария - Германия 1: 1

Голы: Видмер, 58 - Гюндоган, 14

Испания - Украина 4: 0

Голы: Рамос, 3 (пен.), 29 Фати, 32, Ферран Торрес, 84

Группа В3

Венгрия - Россия 2: 3

Голы: Шаллаи, 62, Николич, 70 - Миранчук, 15 Оздоев, 34, Фернандеш, 46

Сербия - Турция 0: 0

Группа В4

Уэльс - Болгария 1: 0

Гол: Вильямс, 90 + 4

Ирландия - Финляндия 0: 1

Гол: Йенсен, 64

Группа С3

Словения - Молдова 1: 0

Гол: Богар, 28

Косово - Греция 1: 2

Голы: Бериша, 82 - Лимниос, 2, Сиовас, 51

Группа D1

Андорра - Фарерские острова 0: 1

Гол: Ольсен, 31

Мальта - Латвия 1: 1

Голы: Нвоко, 15 - Гилломье, 25 (авт.)

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