Лига наций: результаты всех матчей понедельника

8 сентября, 2020, 07:15

7 сентября было сыграно 8 матчей второго тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

Лига наций

2-й тур

7 сентября

группа A1

Босния и Герцеговина - Польша 1: 2

Голы: Хайрадинович, 24 (пен.) - Глик, 45, Гросицки, 67

Нидерланды - Италия 0: 1

Гол: баррель, 45 + 1

группа В1

Северная Ирландия - Норвегия 1: 5

Голы: Макнейр, 6 - Эльюнусси, 2, Холланд, 7, 58, Серлот, 19, 47

Австрия - Румыния 2: 3

Голы: Баумгартнер, 17 Онисиво, 81

группа В2

Израиль - Словакия 1: 1

Голы: Ельмкис, 90 + 1 - Дюриш, 14

Чехия - Шотландия 1: 2

Голы: Пешек, 12 - Дайкс, 27 Кристи, 52 (пен.)

группа С4

Казахстан - Беларусь 1: 2

Голы: Аймебетов, 62 - Бордачев, 53, Лисакович, 86

Албания - Литва 0: 1

Гол: Казлаускас, 51

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