Лига наций: результаты всех матчей понедельника
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
Лига наций
2-й тур
7 сентября
группа A1
Босния и Герцеговина - Польша 1: 2
Голы: Хайрадинович, 24 (пен.) - Глик, 45, Гросицки, 67
Нидерланды - Италия 0: 1
Гол: баррель, 45 + 1
группа В1
Северная Ирландия - Норвегия 1: 5
Голы: Макнейр, 6 - Эльюнусси, 2, Холланд, 7, 58, Серлот, 19, 47
Австрия - Румыния 2: 3
Голы: Баумгартнер, 17 Онисиво, 81
группа В2
Израиль - Словакия 1: 1
Голы: Ельмкис, 90 + 1 - Дюриш, 14
Чехия - Шотландия 1: 2
Голы: Пешек, 12 - Дайкс, 27 Кристи, 52 (пен.)
группа С4
Казахстан - Беларусь 1: 2
Голы: Аймебетов, 62 - Бордачев, 53, Лисакович, 86
Албания - Литва 0: 1
Гол: Казлаускас, 51
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре Лиги наций.
- 7 сентября сборная Беларуси победила национальную команду Казахстана со счетом 2: 1.
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