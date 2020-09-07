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Espreso.tvСпортЛига наций: расписание матчей и трансляций понедельника

Лига наций: расписание матчей и трансляций понедельника

7 сентября будет сыграно 8 матчей второго тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

Лига наций

2-й тур

7 сентября

Группа A1

21:45 Босния и Герцеговина - Польша, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21:45 Нидерланды - Италия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Группа В1

21:45 Северная Ирландия - Норвегия

21:45 Австрия - Румыния, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

Группа В2

21:45 Израиль - Словакия

21:45 Чехия - Шотландия

Группа С4

17:00 Казахстан - Беларусь, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

21:45 Албания - Литва

 

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