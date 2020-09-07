Лига наций: расписание матчей и трансляций понедельника
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
Лига наций
2-й тур
7 сентября
Группа A1
21:45 Босния и Герцеговина - Польша, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21:45 Нидерланды - Италия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
Группа В1
21:45 Северная Ирландия - Норвегия
21:45 Австрия - Румыния, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
Группа В2
21:45 Израиль - Словакия
21:45 Чехия - Шотландия
Группа С4
17:00 Казахстан - Беларусь, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
21:45 Албания - Литва
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