 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига наций: как выглядит турнирная таблица после поражения Украины от Испании

Лига наций: как выглядит турнирная таблица после поражения Украины от Испании


фото: Reuters
Во 2-м туре Лиги наций сборная Украины проиграла в гостях Испании и опустилась на второе место в группе А4

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во 2-м туре Украина проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в турнирной таблице. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, котоорые захватили лидерство с 4 пунктами.

Третью позицию занимает Германия, которая 6 сентября сыграла на выезде вничью со Швейцарией 1: 1 и набрала 2 очка. Швейцарцы с 1 баллом - четвертые.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 сентября, 2020 понедельник

6 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

7 сентября, 2020 понедельник

6 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать