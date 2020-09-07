Лига наций: как выглядит турнирная таблица после поражения Украины от Испании
7 сентября, 2020, 07:01
Во 2-м туре Лиги наций сборная Украины проиграла в гостях Испании и опустилась на второе место в группе А4
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Во 2-м туре Украина проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в турнирной таблице. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, котоорые захватили лидерство с 4 пунктами.
Третью позицию занимает Германия, которая 6 сентября сыграла на выезде вничью со Швейцарией 1: 1 и набрала 2 очка. Швейцарцы с 1 баллом - четвертые.
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
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