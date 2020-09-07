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Espreso.tvСпортЛучший боксер мира отказался выходить на ринг в этом году

Лучший боксер мира отказался выходить на ринг в этом году


фото: Getty Images
Мексиканский боксер Сауль Альварес не собирается выходить на ринг в этом году

Об этом сообщает iFL TV y youtube.

Чемпион WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе (до 76,2 кг) Билли Джо Сондерс признался, что Альварес не выйдет на ринг в 2020 году.

"Состоится ли мой бой с Канело? Вряд ли. Я уверен, что Сауль не собирается боксировать в этом году. Моя команда не собирается застревать из-за того, что у Канело возникли проблемы с DAZN. Мне нужна конкретная дата, чтобы готовиться к бою. Я не хочу пропускать целый год. Сейчас моя команда работает над тем, чтобы организовать громкий бой. Я мог бы выйти в ринг против Каллума Смита или Деметриуса Андраде", - отметил Сондерс.

Боксеры планировали провести поединок 2 мая, однако переговоры были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Он возглавляет престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

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