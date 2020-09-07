Лучший боксер мира отказался выходить на ринг в этом году
Об этом сообщает iFL TV y youtube.
Чемпион WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе (до 76,2 кг) Билли Джо Сондерс признался, что Альварес не выйдет на ринг в 2020 году.
"Состоится ли мой бой с Канело? Вряд ли. Я уверен, что Сауль не собирается боксировать в этом году. Моя команда не собирается застревать из-за того, что у Канело возникли проблемы с DAZN. Мне нужна конкретная дата, чтобы готовиться к бою. Я не хочу пропускать целый год. Сейчас моя команда работает над тем, чтобы организовать громкий бой. Я мог бы выйти в ринг против Каллума Смита или Деметриуса Андраде", - отметил Сондерс.
Боксеры планировали провести поединок 2 мая, однако переговоры были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Сауль Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг). Он возглавляет престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
- Напомним, 19 августа стало известно, что Сауль Альварес проведет бой против Авни Йилдирима .
- 26 августа сообщалось, что чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес проведет свой следующий бой в ноябре .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину