Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс" .
Однако, по его словам, это будет не 13 сентября, как ранее писали СМИ.
"В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков.
Напомним, президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о личной встрече в Москве в ближайшие недели. В Кремле уточнили, что визит белорусского лидера состоится в ближайшие две недели.
Ранее Путин заявил, что Российская Федерация подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-