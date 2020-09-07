Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни

7 сентября, 2020, 12:48

В России активно идет подготовка визита президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс" .

Однако, по его словам, это будет не 13 сентября, как ранее писали СМИ.

"В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков.

Напомним, президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о личной встрече в Москве в ближайшие недели. В Кремле уточнили, что визит белорусского лидера состоится в ближайшие две недели.

Ранее Путин заявил, что Российская Федерация подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь.

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