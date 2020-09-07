Коломойский, Боголюбов и ряд украинских бизнесменов: опубликован список сомнительных владельцев "золотых паспортов" Кипра
Об этом пишет НВ .
Согласно сообщению, кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, которые получили гражданство Кипра в 2008-2012 годах в обмен на инвестиции и при этом "входили в зону высокого риска".
Отмечается, что в списке фигурирует олигарх Игорь Коломойский и члены его семьи, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, украинские бизнесмены Константин Григоришин, Виталий Гайдук с женой Еленой, Михаил Киперман с женой. В списке также фигурируют российские олигархи и бизнесмены.
В издании отметили, что речь идет о лицах с "подозрительной натурализацией", которые были "политически значимыми лицами", или "были обвинены, заключены под стражу, осуждены или входили в правление компаний, на которые были наложены санкции или административные штрафы".
"По данным издания, засекреченный список президент Кипра Анастасиадис отправил партийным лидерам. Politis получила доступ к документу и решила его обнародовать после того, как представитель правительства заявил, что гриф "секретно" с документа был снят", - пишет НВ.
В издании добавили, что Анастасиадис в письме также указал, что санкции против компаний, с которыми связаны упомянутые в списке лица, вводились уже после 2012 года.
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